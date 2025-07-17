Ünlü oyuncunun gizli aşkı ortaya çıktı: Brad Pitt varken gönlü Hugh Grant’teymiş!

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow hakkında kaleme alınan yeni biyografi kitabı, oyuncunun özel hayatına dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Amy Odell tarafından yazılan “Gwyneth: The Biography” adlı kitapta, Paltrow’un Brad Pitt ile birlikte olduğu dönemde ünlü İngiliz aktör Hugh Grant’e âşık olduğu öne sürüldü.





Kitaba göre olay, 1996 yılında Paltrow’un başrolünde yer aldığı Emma filminin çekimleri sırasında yaşandı. Film setinde bir ekip üyesine Pitt’le ilişkisi konusunda kararsız olduğunu söyleyen Paltrow’un, aynı dönemde Hugh Grant’e âşık olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Yine kitaptaki bilgilere göre, film vizyona girdikten sonra Paltrow, yakın arkadaşı olan makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin’e Pitt ile yaşadığı ilişkinin sorunları nedeniyle sık sık ağladığını anlattı. Brad Pitt’in bu ilişkiyi sürdürmek istemesine rağmen, Paltrow’un yükselen kariyeri ve gördüğü ilgiden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Aucoin’in ise Paltrow’a, “Bunu gerçekten bitirmelisin” dediği aktarıldı.

Brad Pitt ve Gwyneth Paltrow, 1997 yılında ilişkilerini sonlandırmış, ancak ayrılık nedenlerini kamuoyuna açıklamamıştı. Kitapta yer alan bu yeni iddia, yıllar sonra o döneme dair yeni bir bakış sunuyor.

Paltrow, daha sonra 2002 yılında Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile evlendi ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu: 21 yaşındaki Apple ve 19 yaşındaki Moses. İkili, 2014 yılında yollarını ayırdı. Paltrow, 2015'ten bu yana yapımcı Brad Falchuk ile birlikte ve çift, 2018 yılında evlendi.