Ünlü şarkıcı Demi Lovato ve Jutes Kaliforniya’da Evlendi

ABD’li ünlü şarkıcı Demi Lovato, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jordan "Jutes" Lutes ile dünyaevine girdi.

Çift, 25 Mayıs Pazar günü Kaliforniya’da gerçekleşen romantik bir törenle evlendi.

Lovato, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, “Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum! Geçtiğimiz üç yıl hayatımın en güzel üç yılıydı ve bunu sana borçluyum. Kalbine, sevgine ve ışığına hayranım. Seni seviyorum aşkım!” ifadeleriyle heyecanını dile getirmişti.

İlişkilerini ilk kez Ağustos 2022’de kamuoyuna duyuran çift, Lovato’nun Holy Fvck albüm çalışmaları sırasında tanıştı. Jutes, 16 Aralık 2023’te Los Angeles’ta Lovato’ya evlenme teklifinde bulunmuştu.

People dergisine konuşan bir kaynak, ikili hakkında “Aralarında gerçekten sağlıklı bir ilişki var. Jutes harika biri” yorumunda bulunmuştu.

Lovato, Eylül 2024’te verdiği bir röportajda, “Hayatım boyunca onu bekledim. Bu kadar destekleyici, sevgi dolu ve ilgili bir partnerimin olması beni çok mutlu ediyor” diyerek duygularını ifade etmişti.