Ünlü tenor Hakan Aysev 7'nci kez evlendi!

Türk opera sahnesinin başarılı ve tanınan tenorlarından Hakan Aysev, özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman adından söz ettiren ünlü sanatçı, aşk hayatında yeni bir sayfa açarak dünyaevine girdi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Hakan Aysev, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni, aile fertlerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir organizasyonla gerçekleştirildi. Evlilik yolunda resmi adımı atan ikilinin mutlu gününden geriye kalan özel kareler, düğüne katılan yakın çevreleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

7'NCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Daha önce altı kez evlilik gerçekleştiren 58 yaşındaki ünlü tenorun, Çağrı Özsaatçılar ile yedinci kez nikah masasına oturması, düğünün ardından sosyal medyada ve magazin basınında en çok konuşulan ve dikkat çeken detaylardan biri oldu. Aysev ve Özsaatçılar çiftinin düğün fotoğrafları, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve sanatçının sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.