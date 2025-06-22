Ünlüler o düğüne akın etti... Sinan Engin'in kızı Elif Engin evlendi!

Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahmet Ahlatcı ile Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çorum’da gerçekleşen görkemli düğün töreni, iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ YAĞDI

Düğüne katılan ünlü isimler arasında Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Bensu Soral – Hakan Baş çifti, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat, Banu Ilıcalı ve Efe Ceyhun gibi pek çok tanınmış sima yer aldı.





SİBEL CAN VE EDİS SAHNE ALDI

NİKAH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sinan Engin'in kızının nikah şahitliğini Dursun Özbek, Aziz Yıldırım, Fatih Terim ve Yıldırım Demirören yaptı.





Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Sibel Can ve Edis, düğüne müzikleriyle renk kattı. Konuklar, ünlü sanatçıların performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Düğünden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GELİNLİK SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelin Elif Engin’in uzun kuyruklu ve gösterişli detaylara sahip gelinliği ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar gelinliğe hayran kalırken, bazıları ise "Gelinlik gereksiz abartı", "Gelinlikte bir şey fazla ama ne?" gibi eleştirilerde bulundu.