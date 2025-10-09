Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Birce Akalay’dan ilk açıklama!

“Uyuşturucu madde kullanma” iddiasıyla ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan oyuncu Birce Akalay, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ve sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Birce Akalay’ın da bulunduğu 19 ünlü isim evlerinden şafak operasyonuyla alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ünlülerin ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildiği, işlemleri tamamlanan isimlerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Serbest kalan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız...”

Akalay’ın bu sözleri, hayranları tarafından büyük destek gördü.