Uyuşturucu soruşturması sonrasında diziden çıkarılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Cuma akşamlarının rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yaşanan skandal ayrılığın ardından yeni yol haritasını belirledi. Dizinin kilit karakterlerinden Fatih Ünal’a hayat veren Doğukan Güngör’ün kadro dışı kalmasıyla boşalan koltuğa, başarılı oyuncu Emre Dinler oturdu.





SKANDAL SONRASI ZORUNLU DEĞİŞİM

Dizideki bu ani değişimin arkasında adli bir süreç yatıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün, Adli Tıp Kurumu'na verdiği test sonucunun 'pozitif' çıkması ipleri kopardı. Yapım şirketi Gold Film, bu gelişmenin ardından oyuncuyla yollarını ayırma kararı alırken; Güngör karara tepki göstermişti.

YENİ FATİH: EMRE DİNLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin hikaye akışında büyük öneme sahip olan Fatih karakterini artık Emre Dinler canlandıracak. Son olarak “Zembilli” dizisindeki başrol performansıyla adından söz ettiren Dinler, Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, sezon başında ana kadrodan Sıla Türkoğlu gibi çok sayıda kritik ismin vedasıyla sarsılmıştı. Başrol değişikliğinin, dizinin reytingleri ve hikaye örgüsü üzerindeki etkisi ise şimdiden merak konusu oldu.