Uzaklaştırma kararı aldırmıştı... Yıldız Asyalı: 'Eşim babamı darbedip aracı kaçırdı!'

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Yıldız Asyalı, özel hayatında yaşadığı şiddet sarmalıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği Mustafa Semih Demirci’den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Asyalı, bu kez şiddetin boyutunun ailesine sıçradığını duyurdu.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN DURMADI

Geçtiğimiz aylarda vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyundan yardım isteyen Asyalı, eşi hakkında hukuki süreç başlatmış ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak ünlü oyuncunun iddiasına göre Demirci, bu kararları ihlal ederek Asyalı’nın peşini bırakmadı. Can güvenliği endişesiyle baba evine sığınan sanatçı, burada da saldırıların hedefi oldu.

"BABAM EŞİM TARAFINDAN DARBEDİLDİ"

Sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yapan Yıldız Asyalı, eşinin bu kez babası Ümit Asyalı’ya saldırdığını iddia etti. Yaşanan arbedeyi ve sonrasını şu sözlerle anlattı:

“Babam da eşim tarafından darbedildi. Üstelik ailemize ait olan arabayı da izinsiz şekilde alıp gitti. Korku içindeyiz.”





YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Asyalı, eşinin psikolojik baskılarının sürdüğünü ve adli işlemlerin devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili polise de şikayette bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan, ağır suçlamaların hedefindeki isim olan Mustafa Semih Demirci cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.