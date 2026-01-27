Volkan Konak’ın ölmeden önceki son mesajı ortaya çıktı: 'Gerçek orası, mezarlara iyi bak...'

31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak’ın son yazışmaları gün yüzüne çıktı. Sanatçının naaşı, vasiyetine uygun olarak memleketi Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

Sanatçının kuzeni Ercan Konak, vefatından iki gün önce Volkan Konak ile yaptığı son görüşmeyi paylaştı. Bayram ziyareti için babasının mezarına giden Ercan Konak, o anları şöyle anlattı:

"Babamın mezarını ziyaret ederken, tepeden mezarlığın göründüğü bir fotoğraf çekip Kıbrıs’ta olan Volkan ağabeye gönderdim. O, Maçka'daki o mezar yerini hep çok severdi."

ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN ÖNCEKİ VEDA GİBİ MESAJ

Ercan Konak’ın gönderdiği fotoğrafa Volkan Konak’ın verdiği cevap, aradan geçen bir yılın ardından duyanları duygulandırdı. Usta sanatçının telefonundan dökülen son satırlar şunlar oldu:

"Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin mezarlara iyi bakıyor; oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..."