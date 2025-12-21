Wanda Nara'nın nafaka talebi reddedildi: Sinir krizi geçirdi!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki hukuki gerilim devam ediyor. İki kızlarının velayeti için karşı karşıya gelen taraflar arasında son gelişme Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı.

İddialara göre, Wanda Nara’nın mahkemeden talep ettiği nafaka başvurusu reddedildi. Nara, bu kararı sunuculuğunu yaptığı televizyon programının çekimleri sırasında öğrendi. Kulise geçtiği sırada büyük bir öfke yaşadığı ve sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.

Mahkemenin yalnızca nafaka talebini reddetmekle kalmadığı, aynı zamanda çocukların Noel tatilini babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmettiği belirtildi. Bu kararın, Wanda Nara’nın tatil için yaptığı Uruguay planlarını da bozduğu ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ismin setteki gergin anlarının Arjantin medyasında geniş yer bulduğu, taraflar arasındaki hukuki sürecin ise önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği kaydedildi.