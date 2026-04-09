'Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'dan itiraf: 'Oyunculuğu bırakıyordum!'

"Çığlık" (Scream) serisindeki başarısı ve "Wednesday" dizisindeki ikonik performansıyla Emmy adaylığı kazanan 23 yaşındaki Jenna Ortega, katıldığı bir podcast programında samimi açıklamalarda bulundu. Kid Cudi'nin "Big Bro" adlı programına konuk olan ünlü oyuncu, Disney kanalı projesi olan "Stuck in the Middle" dizisinin ardından mesleği bırakmanın eşiğinden döndüğünü itiraf etti.

"KENDİMİ KANITLAMAM GEREKİYORDU"

Çocuk yaşta başladığı kariyerinde bir geçiş süreci yaşadığını belirten Ortega, o dönem hissettiklerini şu sözlerle aktardı: "Stuck in the Middle’dan ayrıldıktan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi kanıtlamam ve beni tanımayan yeni casting direktörleriyle tanışmam gerekiyordu. Eğer oyunculuğu bırakacaksam doğru zaman diye düşündüm. Liseye başlıyordum ve bu karar için iyi bir dönem gibi geldi."

DÖNÜM NOKTASI: "YOU" DİZİSİ

Kararını vermeden önce ekibiyle aylarca bu konuyu tartıştığını dile getiren genç yıldız, kendisini bu düşünceden vazgeçiren projenin popüler Netflix dizisi "You" olduğunu söyledi. Dizinin ikinci sezonunda hayat verdiği "Ellie Alves" karakteriyle sektöre tutunduğunu belirten Ortega, "Sete gittim, çok sevdim ve harika zaman geçirdim. O an 'Evet, bunu bırakmanın imkanı yok' diye düşündüm" dedi.

KÜÇÜK JENNA'YA TEŞEKKÜR

Kariyerine "Richie Rich" gibi çocuk yapımlarıyla başlayan, son olarak ise Natalie Portman ile "The Gallerist" filminde başrolü paylaşan Ortega, oyunculuk tutkusunun kaynağını da paylaştı. 2004 yapımı "Gazap Ateşi" (Man on Fire) filminde Dakota Fanning'in performansından etkilendiğini anlatan ünlü isim; "Başkan ve astronot olmak isteyen 6 yaşındaki halime minnettarım. Her zaman bir çıkış yolu aradığımı şimdi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Jenna Ortega; "Wednesday", "Beterböcek Beterböcek" ve "Çığlık" gibi projelerle Hollywood’un en çok aranan yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.