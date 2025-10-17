Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sine veda... Rol arkadaşlarından Arif Erkin Güzelbeyoğlu paylaşımları

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 09:24:00
Haber Merkezi
“Yabancı Damat”ın unutulmaz ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti; rol arkadaşları usta oyuncuya duygusal mesajlarla veda etti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Yabancı Damat’ta canlandırdığı “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açan vefat haberinin ardından birçok başsağlığı mesajı paylaşıldı. Dizide birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları da duygusal sözlerle ustaya veda etti.

“ADAM GİBİ ADAMDI”

Dizide Memik’in oğlu Kahraman’ı canlandıran Erdal Özyağcılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Mimardı, musikişinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL ABİM HUZURLA UYU”

Yabancı Damat’ın Feride’si Sumru Yavrucuk, “Güzel abim, huzurla uyu” mesajıyla acısını dile getirdi.

“SENİ UNUTMAYACAĞIZ”

Dizide rol alan İlker Aksum ise, “Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız” sözleriyle ustayı andı.

“GÜZEL İNSAN…”

Kadir karakterini canlandıran Engin Akyürek de “Güzel insan. Canım Arif abi” diyerek saygısını sundu.

“DEDELİĞİN BAKİ KALDI”

Dizinin çocuk oyuncularından Ozan Uğurlu ise, “Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedeciğim” sözleriyle duygulandırdı.

