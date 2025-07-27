Yakın arkadaşlıkta sürpriz çatlak: Hadise ve Seda Bakan'ın neden küstüğü ortaya çıktı

Uzun süredir yakın arkadaş oldukları bilinen ve sosyal medyada da samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Hadise ile oyuncu Seda Bakan arasındaki mesafe son dönemde hayranların gözünden kaçmadı. İkilinin artık birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada birbirlerini etiketlememeleri, "Dostluk bitti mi?" sorularını beraberinde getirdi.

KARDEŞ GİBİYDİLER

Daha önce aynı projede yer alan ve sık sık birlikte vakit geçiren Hadise ile Seda Bakan, uzun bir süredir yan yana gelmiyor. Aralarındaki soğukluk, kulislerde çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. İddialara göre, bu uzaklaşmanın temelinde kıskançlık ve iş birliğinden kaynaklı gerilimler yer alıyor.

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN GERGİNLİK

İddialara göre; birlikte rol aldıkları bir projede Seda Bakan, Hadise’nin senaryodaki bazı dikkat çekici sahnelerinden rahatsız oldu. Bu sahnelerden sonra benzerlerinin kendi karakterine de yazılmasını isteyen Bakan, izleyici tepkileri üzerine bu talebinden vazgeçti. Hatta, Hadise’nin sahnelerinde montaj aşamasında değişiklik yapılması için yapım ekibiyle görüştüğü de öne sürüldü.

TARZ YARIŞINA MI GİRDİLER?

Sadece set ortamı değil, özel hayatlarında da tarz çatışmaları yaşandığı konuşuluyor. Hadise’nin taktığı takıların ve aksesuarların, kısa süre sonra Seda Bakan tarafından da kullanılması dikkat çekti. Özellikle Hadise’nin taktığı özel bir kolyenin, kısa sürede Seda Bakan’ın boynunda görülmesi sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Hadise ve Seda Bakan cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddialar şimdiden magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.