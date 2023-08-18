'Yalı Çapkını'na taze kan: Taro Emir Tekin kadroda

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:43

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:43

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisinin 2'nci sezon okuma provaları yarın başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna 'Sadakatsiz', 'Bir Peri Masalı' gibi yapımlarda yer alan Taro Emir Tekin dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda hikayeye Halis Ağa’nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ve torunu katılacak.

Torun Kaya’ya ise Taro Emir Tekin hayat verecek.