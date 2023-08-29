Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:53

Güncelleme: 29.08.2023 - 15:53

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi internette araştırılıyor. 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi merak edildi. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezonu tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu. Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN SENARİSTİ Mİ DEĞİŞTİ?

Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşandı. Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay geldi.

YALI ÇAPKINI'NIN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer