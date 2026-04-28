Yapay zeka Taylor Swift'i taklit edemeyecek: Ünlü şarkıcı sesini ve görüntüsünü tescilletiyor!

Yapay zeka tarafından üretilen sahte videolar, şarkılar ve "deepfake" içeriklerin hızla yayılması, dünya yıldızlarını harekete geçirdi. Bu konudaki en somut ve kapsamlı adım, Amerikalı pop ikonu Taylor Swift'ten geldi. Swift, sesinin ve fiziksel görünümünün izinsiz dijital kopyalarının oluşturulmasını engellemek amacıyla devasa bir marka tescil başvurusu yaptı.

"SES MARKASI" İLE HUKUKİ KORUMA

Swift'in hukuk ekibi tarafından yapılan başvuru, nadir görülen "ses markası" kategorisini kapsıyor. Şarkıcı, kendisiyle özdeşleşen "Selam, ben Taylor Swift" ve "Selam, ben Taylor" ifadeleri için mahkemeden koruma talep etti. Bu tescil gerçekleştiğinde, yapay zeka aracılığıyla Swift'in ses tonunu taklit eden içerikler üretenler doğrudan marka ihlali ile karşı karşıya kalacak.

İKONİK KOSTÜM DE KORUMA ALTINDA

Sadece sesini değil, görsel mirasını da korumak isteyen Swift, hayranlarının çok iyi bildiği özel bir sahne görünümü için de başvuru yaptı. Dosyada; pembe bir gitar, siyah askı, gümüş detaylı çok renkli tulum ve botlardan oluşan kombin detaylandırıldı. Bu sayede, Swift'e benzeyen yapay zeka karakterlerinin ticari amaçla kullanımı hukuken engellenmiş olacak.

ÜNLÜLER YAPAY ZEKAYA KARŞI SAVAŞ AÇTI

Taylor Swift, bu yasal süreci başlatan tek isim değil. Kısa süre önce ünlü aktör Matthew McConaughey de benzer bir koruma kararı aldırmıştı. Ancak Swift’in hem ses ifadelerini hem de spesifik görsel detayları tescilletmesi, yapay zeka çağına karşı sanatçı haklarının korunmasında emsal teşkil edecek bir adım olarak görülüyor.