Yasemin Kay Allen'den yıllar sonra gelen itiraf: Sektördeki münasebetsiz teklifleri anlattı

Suna Yıldızoğlu’nun kızı, başarılı oyuncu Yasemin Allen, konuk olduğu Saba Tümer’in programında magazin gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarında karşılaştığı saygısızlıkları anlatan Allen, "güç sahibi" kişilerin taciz içerikli yaklaşımlarına verdiği unutulmaz tepkiyi ilk kez paylaştı.

"MÜNASEBETSİZ MESAJLAR ALDIM"

Sektöre başladığı dönemde bazı olumsuz deneyimler yaşadığını itiraf eden 36 yaşındaki oyuncu, "Sektörde hiç saygısızlık yaşadın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk başladığım zamanlarda bazı güç sahibi erkeklerin bir takım denemeleri, mesajları, münasebetsiz şeyleri oldu."

TAKSİM TRAMVAYI ÖRNEĞİYLE GÖZDAĞI

Kendisine yaklaşmaya çalışan bu kişilere verdiği yanıtla dikkat çeken Allen, durumu bir benzetmeyle yönettiğini anlattı:

"O dönemde onlara, 'Taksim'deki tramvaylara asılmak gibi bana da asılmak tehlikeli ve yasaktır' şeklinde bir mesaj atmıştım."

"MATEMATİK ZEKAM SIFIR, DUYGUSALIM"

Zeka türleri üzerine sorulan bir soruya da içtenlikle yanıt veren ünlü oyuncu, matematiksel zekasının "sıfır" noktasında olduğunu, hayatını tamamen duygusal zekasıyla yönettiğini ve bu alanı geliştirmek için çalıştığını belirtti.

Erkek kardeşinin Atlas isminde 5 aylık bir oğlu olduğunu ve hala olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Allen, annelik hakkında da konuştu. Doğru şartlar oluştuğunda çocuk sahibi olma fikrine sıcak baktığını belirten oyuncu, "Zamanı gelince istiyorum" diyerek kapıyı açık bıraktı.