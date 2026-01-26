Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya Las Vegas’ta evlendi: Suna Yıldızoğlu’ndan ilk açıklama!

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya Las Vegas’ta evlendi: Suna Yıldızoğlu’ndan ilk açıklama!

26.01.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya Las Vegas’ta evlendi: Suna Yıldızoğlu’ndan ilk açıklama!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, çalkantılı ilişkilerini Las Vegas’ta sürpriz bir nikahla taçlandırdı. Sessiz sedasız gerçekleşen evliliğin ardından konuşan Suna Yıldızoğlu, 'Huzurlu ve kocaman bir aile olduk' diyerek mutluluğunu paylaştı.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık magazin gündemine gelen oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Las Vegas’ta gerçekleşen sessiz sedasız nikahın ardından ilk açıklama, Allen’ın annesi usta sanatçı Suna Yıldızoğlu’ndan geldi.

AŞK ENGEL TANIMADI

2024 yılında doludizgin bir aşka yelken açan çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı alarak sevenlerini üzmüştü. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek bu kez ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. ABD'de hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğu, aile içinde de büyük sevinç yarattı.

Image

SUNA YILDIZOĞLU: "KOCAMAN VE HUZURLU BİR AİLE OLDUK"

Kızının evliliği hakkında ilk kez konuşan Suna Yıldızoğlu, aile bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya ile hayatını birleştirmesi beni çok mutlu etti. Erdal, son derece saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen yıl oğlumun evlenmesi ve Karadenizli gelinimin ailemize katılmasıyla mutluluğumuz katlanmıştı; üstelik bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk."

"DARISI BAŞINIZA"

Çiçeği burnunda damat Erdal Kaya ise sosyal medya ve basın aracılığıyla mutluluk dileklerine teşekkür ederek, "Darısı başınıza güzel insanlar" mesajını paylaştı.

İlgili Konular: #Yasemin Kay Allen