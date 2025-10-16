Yaz romantizmi sona erdi: Tom Cruise ve Ana De Armas ayrıldı

Şubat ayından itibaren aşk iddialarıyla gündeme gelen Tom Cruise ve Ana De Armas, yaz aylarında el ele görüntülenerek ilişkilerini doğrulamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi. The Sun gazetesi, ikilinin artık romantik olarak birlikte olmadığını, arkadaş olarak daha iyi durumda olduklarını fark ettiklerini duyurdu.

63 yaşındaki Tom Cruise ile 37 yaşındaki Ana De Armas, birlikte iyi vakit geçirdiklerini ancak çift olarak ilişkilerini sürdüremeyeceklerini belirleyerek dostane şekilde yollarını ayırdı. Yakın kaynaklar, “Aralarında bir kıvılcım çakmıştı ama hâlâ birbirlerinin arkadaşlığından hoşlanıyorlar ve ikisi de olgun davranıyor” ifadelerini kullandı.

Çift, Ana De Armas’ın Tom Cruise’un yeni filmi Deeper’da rol alması nedeniyle profesyonel olarak birlikte çalışmaya devam edecek. Bu yılın başında birkaç kez yan yana görülmeleriyle ilişki iddiaları ortaya çıkan ikili, Vermont’taki bir tatilde ve Londra’daki 37. doğum günü kutlamasında el ele görüntülenmişti.

Tom Cruise’un geçmişte Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile evli olduğu bilinirken, Ana De Armas’ın da daha önce Marc Clotet, Ben Affleck ve Manuel Anido Cuesta ile ilişkileri oldu.