Yeni kitap krizi: Eski eşinin iddiaları Britney Spears’ı çileden çıkardı

Pop yıldızı Britney Spears, eski eşi Kevin Federline’ın 21 Ekim’de yayımlanacak anı kitabında kendisine yönelik iddialar sonrası sosyal medyada sert açıklamalarda bulundu. Spears, Federline’ı “psikolojik manipülasyon” yapmakla suçlayarak oğullarıyla arasındaki ilişkinin bozulmasından eski eşini sorumlu tuttu.

43 yaşındaki şarkıcı, oğulları Sean Preston (19) ve Jayden (18) ile uzun süredir sorun yaşadığını belirterek, “Oğullarımla bir hayat yaşamak için her zaman yalvardım ve bağırdım” dedi. Spears, oğullarından birini son 5 yılda sadece 45 dakika görebildiğini, diğer oğlunun ise sadece dört kez kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

“MANİPÜLASYON VE SAYGISIZLIK BENİ YIPRATTI”

Spears, Federline’ın “çocuklar uyandığında Britney’yi elinde bıçakla bulabilirler” sözlerine tepki göstererek, bu tür iddiaların incitici olduğunu vurguladı. Oğullarının da babalarının kendisine karşı gösterdiği saygısızlığı gördüğünü ifade etti:

“Ergenlik çağındaki erkeklerle ilişkiler karmaşıktır. Bu durum beni moralsizleştirdi… Kendi sorumluluklarını almaları gerekiyor.”

Spears, bundan sonra çocuklarıyla görüşme konusunda inisiyatif alacağını söyledi:

“Ben de gururluyum. Bundan sonra müsait olduğumda onlara haber vereceğim.”

Federline’ın kitabındaki iddiaların kendisine zarar verdiğini belirten Spears, “O yalanlar bankaya gidiyor ama burada gerçekten zarar gören tek kişi benim” dedi.

“AKIL SAĞLIĞIMLA İLGİLİ HABERLERİ UMURSAMAYIN”

Ünlü şarkıcı, “Onları her zaman seveceğim. Beni gerçekten tanıyorsanız akıl sağlığım ve içkimle ilgili magazin haberlerine aldırmazsınız” diyerek kendini savundu.

“Son 5 yıldır kutsal ve özel bir hayat yaşamaya çalışan oldukça zeki bir kadınım… Artık yeter ve herhangi bir gerçek kadın da aynısını yapardı.”

Spears, iki yıl evli kaldığı eski dansçısı Kevin Federline’dan 2007’de boşanmıştı. Çocukların velayeti Federline’a verilmiş, Spears 17 yıl boyunca toplam 5 milyon dolar nafaka ödemişti. Çocukların reşit olmasıyla birlikte bu ödeme sona erdi. Sean ve Jayden şu anda Hawaii’de babalarıyla yaşıyor.

Federline’ın tartışmalı ifadeler içeren anı kitabı 21 Ekim’de piyasaya çıkacak.