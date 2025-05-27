Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan usta oyuncu Devlet Devrim, yaşamını yitirdi.

70’ten fazla sinema filminde rol alan Devrim’in ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı (Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.





Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Türk sinemasının ‘Siyah Boncuk’u, menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim’i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Devlet Devrim, 1944 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devrim, Türkiye’ye geldikten sonra sanat yaşamına adım attı.

1962 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada “Kapak Yıldızı” seçilerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ilk sinema deneyimini 1963 yapımı Çiçeksiz Bahçe filmiyle yaşadı. Filmde Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre gibi dönemin önemli isimleriyle birlikte rol aldı.





1969 yılına kadar aralıksız şekilde sinema kariyerini sürdüren Devlet Devrim, zamanla gazinolarda sahne alarak şarkıcılık da yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken Devrim, sinema dünyasında “menekşe gözlü oyuncu” olarak anıldı.