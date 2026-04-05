Yıldız Tilbe ile Sefo aynı karede: Yeni bir proje mi geliyor?

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yıldız Tilbe, ünlü rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) ile bir araya geldi. Müzik dünyasının iki farklı jenerasyonunu ve tarzını buluşturan bu kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ŞARKI FOTOSU" NOTU MERAK UYANDIRDI

Kişisel Instagram hesabından Sefo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yıldız Tilbe, gönderisine düştüğü "Şarkı fotosu" notuyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım, hayranları arasında "Yıldız Tilbe ve Sefo ortak bir projede mi buluşuyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

İKİLİDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Farklı müzik türlerini başarıyla icra eden iki ismin stüdyo ortamında veya bir proje hazırlığında olup olmadığına dair taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Tilbe'nin yaptığı paylaşım, hayranları tarafından büyük bir merakla karşılandı.