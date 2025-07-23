Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı!

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Yıldız Tilbe, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminde yer alıyor. 59 yaşındaki sanatçı, bu kez bir ilke imza atarak ilk kez sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

ENERJİSİYLE SAHNELERİ SALLIYOR, SAMİMİYETİYLE GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Türk müziğinin kendine has yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Yıldız Tilbe, uzun yıllardır sahnede sergilediği enerjik performansları ve içten tavırlarıyla dikkat çekiyor. Her yaştan dinleyicisiyle güçlü bir bağ kuran Tilbe, sahne performansının yanı sıra açıklamalarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

“TANSİYON HASTALIĞI GERÇEKTEN ZORMUŞ”

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Çeşme’de verdiği konserinde sadece müzik değil, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla da gündeme geldi. Tansiyon hastası olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe, doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda pilates ve yoga yapmaya başladığını söyledi.

Tilbe, konser sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum.”

“SAHNE EN BÜYÜK MOTİVASYONUM”

Sağlık sorunlarına rağmen sahneden vazgeçmeyen Yıldız Tilbe, konserlerinde yer almaya ve sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini vurguladı. Tilbe, sahnede olmanın kendisi için hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.