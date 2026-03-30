Yıllarca Billie Eilish'i takip etmişti: Tren kazasında hayatını kaybetti

Pop müziğin genç yıldızı Billie Eilish ve ailesine yıllarca korku dolu anlar yaşatan Prenell Rousseau’dan (30) ölüm haberi geldi. New York’un Long Island bölgesinde rayların tehlikeli derecede yakınında koşu yapan Rousseau’ya çarşamba sabahı erken saatlerde tren çarptı. Yetkililer, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden Rousseau’nun ölümünü kaza olarak değerlendirdi.

AİLENİN KABUSU OLMUŞTU

Rousseau, ilk olarak 2020 yılında Eilish’in Los Angeles’taki aile evine yaptığı davetsiz ziyaretlerle dünya gündemine oturmuştu. Henüz 24 yaşındayken Eilish’in kapısına defalarca dayanan şahıs, mülke izinsiz giriş suçundan tutuklanmış ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı.

"KAPIDA OTURUP KİTAP OKUYORDU"

Mahkeme belgelerine yansıyan detaylar, tacizin boyutlarını gözler önüne sermişti. Billie Eilish, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlatmıştı:

"Güvenlik görevlilerini beklerken verandamızda oturup kitap okumaya başladı. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Pandeminin en yoğun dönemi olmasına rağmen maske takmıyor ve sürekli geri geliyordu. Bu durum bizi derinden sarstı."

100 METRE YASAĞI VARDI

Eilish henüz 18 yaşındayken başlayan bu taciz süreci sonucunda mahkeme, Rousseau’nun ünlü şarkıcıya ve ailesine 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı. Rousseau'nun ölümüyle birlikte, Eilish ailesinin uzun süredir devam eden güvenlik endişesi trajik bir sonla noktalanmış oldu.