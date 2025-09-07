Yılmaz Kunt’un evinde hırsızlık şoku: Rolex ve nakit kayboldu

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, evinde büyük bir hırsızlık şoku yaşadı. İddiaya göre Kunt’un yabancı uyruklu temizlikçi olarak işe aldığı B.R. isimli kadın, evdeki değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

EVDEKİ KAYIPLAR ORTAYA ÇIKTI

Kunt, polis ekiplerine verdiği ifadede, B.R.’yi bir tanıdığı aracılığıyla temizlik işleri için işe aldığını ve kendisini bir aylık deneme sürecine aldığını belirtti. Ancak kısa süre içinde evinde önemli kayıplar fark etti.

ROLEX VE NAKİT ÇALINDI

Ünlü oyuncu, yatak odasında sakladığı yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saatinin ve çekmecede bulunan 20 bin TL nakit parasının kaybolduğunu söyledi. Olaydan B.R.’yi sorumlu tutarak polise şikâyette bulundu.

Kunt’un iddiasına göre, B.R. temizlik sırasında çekmeceleri açtığını kabul etti. Ancak paraların bir kısmında bandrol bulunmamasına ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine şüpheler daha da arttı.

Ekran Haber’in aktardığına göre, B.R.’nin evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Yılmaz Kunt’un şikâyeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.