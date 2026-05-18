Yoğun bakıma alınmıştı... Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Yeşilçam'ın ve Türk sinema tarihinin en büyük simgelerinden biri olan Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tetkikler ve doktorların ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine alınan 77 yaşındaki usta sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu.

İnanır’ın yeniden yoğun bakıma alınması hayranları arasında büyük endişe yaratırken ve sosyal medyada asılsız iddiaların yayılmasına neden olurken, ailenin içinden yüreklere su serpen ilk resmi açıklama geldi.

"KENDİSİYLE KONUŞUYORUZ, TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA"

Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, katıldığı bir televizyon programında amcasının sağlık durumuna dair güncel ve doğru bilgileri paylaştı.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine tepki gösteren Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yanındaydım, durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından bağışıklık sistemi biraz zayıfladığı için basit bir soğuk algınlığı maalesef zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu veya iddia edildiği gibi vahim bir durum kesinlikle yok. Doktorları tamamen tedbir amaçlı olarak onu yoğun bakımda tutuyor. Gayet iyi, kendisiyle normal bir şekilde konuşuyoruz da."

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türk sinemasının usta aktörü, Mart 2024'te beynine pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış ve büyük bir operasyon geçirmişti. Aylar süren yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır, bu operasyonun ardından uzun soluklu bir fizik tedavi sürecine başlamıştı.

Bu süreçte akciğer enfeksiyonu nüksetmesine rağmen dirençli duruşunu kaybetmeyen usta sanatçı, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geliyordu. Son olarak eski dostu müzisyen Coşkun Sabah ile bir araya gelen Kadir İnanır'ın moralinin yerinde olduğu gözlenmişti. Hayranları ve tüm Türkiye, sinemanın dev çınarının bir an önce sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmasını bekliyor.



