Yonca Evcimik’ten sürpriz çıkış: Hayatımı o isim oynasın!

"Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi ikonik şarkılarıyla Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran Yonca Evcimik, magazin dünyasında ses getiren bir açıklamaya imza attı. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projeleriyle de hafızalara kazınan ünlü sanatçı, biyografi filmi projeleriyle ilgili hayalini paylaştı.

KOMEDİ ROTALI BİR BİYOGRAFİ



Genellikle dramatik sahnelerle örülen biyografi filmlerinin aksine, kendi hayat hikayesinin eğlenceli ve dinamik bir dille aktarılmasını isteyen Evcimik, rotayı komedi dünyasına kırdı. Sanatçı, enerjisini ve sahne ışığını en iyi yansıtabilecek ismin ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay olduğunu belirtti.





"MATRAK VE EĞLENCELİ BİR KIZ"



Sabah'ta yer alan habere göre, kendisi gibi neşeli ve yerinde duramayan bir karakterin hayatını canlandırması gerektiğini vurgulayan Yonca Evcimik, Gupse Özay tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Kendi hayatımın filminde beni Gupse Özay canlandırsın isterim. Çok matrak ve eğlenceli bir kız, benim enerjime çok yakın."