YouTube fenomeni Enes Batur, 16 milyon aboneli kanalını sildi

Türkiye’de YouTube fenomenliğinin öncülerinden olan Enes Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını tamamen kapattı. Bu karar, sosyal medyada büyük şaşkınlık ve merak yarattı.

Bir dönem ürettiği içeriklerle milyonlara ulaşan Batur, son aylarda platformda aktif değildi ve kanalında yalnızca eski sevgilisi Başak Karahan ile yer aldığı videoları bırakmıştı. Yakın zamanda ise sosyal medya hesaplarında ağırlıklı olarak anime içerikleri paylaşmaya başlamıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME TARTIŞMA YARATTI

Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evleneceğini öğrendikten sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. En çok dikkat çeken paylaşımı ise, Karahan’ın düğün gününde gelin-damat ve tekerlekli sandalyede bir adamın bulunduğu fotoğrafı paylaşması oldu. Bu gönderi sosyal medyada tartışma yarattı.

SESSİZLİKTEN SONRA RADİKAL KARAR

Uzun süredir video yayınlamayan Batur, geçtiğimiz haftalarda kanalında sadece Başak Karahan ile birlikte olduğu içerikleri bırakmıştı. Ancak bugün beklenmedik bir adım atarak 16 milyon takipçili YouTube kanalını tamamen sildi.

Bu gelişme, sosyal medyada hızla gündem olurken, Enes Batur’un neden böyle bir karar aldığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.