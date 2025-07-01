Yüsra Geyik aşk iddialarına son noktayı koydu!

Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Yüsra Geyik, bu kez özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarına katıldığı “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında açıklık getirdi.





"SADECE ARKADAŞIZ"

Yüsra Geyik, iddialara ilişkin şunları söyledi:

“Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, ‘Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz’ dedi. Ben de girerken zaten röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım.”

“KÜÇÜK, HOŞ BİR ANI OLARAK KALDI”

Yaşananları eğlenceli bir anı olarak değerlendiren Geyik, “Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı” dedi.