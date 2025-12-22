Yüzü tanınmaz hale geldi: Jake Paul saniyede 4 milyon TL kazandı!

Anthony Joshua karşısında 6. rauntta nakavt olan Jake Paul’un ringde kaldığı süre ve elde ettiği gelir, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paul’un mücadele boyunca ringde toplam 989 saniye kaldığı ve bu süre zarfında 92 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 939 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.





Yapılan hesaplamalara göre Jake Paul, ringde geçirdiği her bir saniye karşılığında yaklaşık 93 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) gelir elde etti. Bu rakamlar, karşılaşmanın sportif yönünden çok ekonomik boyutunun tartışılmasına neden oldu.

Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan hesaplamalar, mücadelenin erken bitmesine rağmen Jake Paul’un kazancının spor dünyasında nadir görülen seviyelere ulaştığını gözler önüne serdi.

CİDDİ SAKATLIĞA RAĞMEN REKOR GELİR

Karşılaşma sırasında çenesi kırılan ve ameliyat olmak zorunda kalan Jake Paul, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen kariyerinin en yüksek kazançlarından birine imza attı.





MİKE TYSON MAÇI DA BÜYÜK KAZANÇ GETİRMİŞTİ

Bu karşılaşma, Jake Paul’un yüksek gelir elde ettiği ilk müsabaka olmadı. Paul, Kasım 2024’te Netflix organizasyonunda efsane boksör Mike Tyson ile ringe çıkmış, 59 yaşındaki Tyson’ı mağlup etmişti. Milyonlarca kişinin izlediği bu karşılaşmadan da yaklaşık 90 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilmişti.