Zayıflama iğnesi ihtimalini akıllara getirdi... Olivia Wilde 'Gollum'a benzetilmesine yanıt verdi

Hollywood’da son dönemde hızla yayılan "aşırı zayıflama" akımı, ünlü oyuncu Olivia Wilde’ın viral olan bir videosuyla yeniden tartışma konusu oldu. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde kırmızı halıda kaydedilen bir görüntüde, Wilde’ın çökmüş yüz hatları ve fal taşı gibi açılmış gözleri, hayranları arasında endişe ve sert eleştirilere yol açtı.

"ZAYIFLAMA İĞNELERİ Mİ, HOLLYWOOD BÜYÜSÜ MÜ?"

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından kullanıcılar, Wilde’ın görünümünü "Yüzüklerin Efendisi" serisinin ikonik karakteri Gollum’a benzetti. Tartışmaya katılan bazı kullanıcılar, Angelina Jolie gibi isimlerin de son dönemdeki değişimine atıfta bulunarak, Hollywood yıldızları arasında popülerleşen zayıflama ilaçlarının dozunun kaçtığını iddia etti. Bir kullanıcının "Hollywood’da neler oluyor böyle?" sorusu ise binlerce beğeni aldı.





SUÇU "BALIK GÖZÜ" LENSE ATTI

Hakkındaki "Gollum" benzetmelerine ve sağlık durumuna dair spekülasyonlara sessiz kalmayan Olivia Wilde, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Rahatsız edici görünen görüntüsünü çekim tekniğine bağlayan ünlü oyuncu, "Kameranın balık gözü (fisheye) lensi beni en iyi şekilde göstermemiş. Kameraya neden o kadar yakın durduğumu ben de bilmiyorum, hiç gerek yoktu" diyerek, görüntüsünün yanlış açı ve mercek tercihi nedeniyle deforme olduğunu savundu.