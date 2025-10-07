Zelda Williams’tan yapay zekâ isyanı: 'Babamın videolarını göndermeyi bırakın'

Robin Williams’ın kızı, oyuncu Zelda Williams, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, babasının yapay zekâ ile hazırlanmış videolarının kendisine gönderilmesine sert tepki gösterdi. 2014 yılında hayatını kaybeden usta oyuncunun izinden giderek oyunculuk yapan 36 yaşındaki Williams, insanlardan bu tür sahte içerikleri paylaşmayı bırakmalarını istedi.

“Lütfen bana babamın yapay zekâ videolarını göndermeyi bırakın. Bunu görmek istediğime inanmayın. Anlamıyorum ve anlamayacağım. Eğer beni trollemeye çalışıyorsanız, çok daha kötülerini gördüm. Engellerim ve yoluma devam ederim ama biraz nezaketiniz varsa, bunu ona, bana ve herkese yapmayı bırakın. Bu aptalca, zaman ve enerji kaybı. İnanın bana, onun isteyeceği şey bu değil” ifadelerini kullanan Zelda Williams, yapay zekâ ile üretilen bu tür içeriklerin saygısızlık olduğunu vurguladı.

Gerçek insanların yapay zekâ ile kopyalanmasını “sanat değil, iğrenç bir manipülasyon” olarak niteleyen Williams, “Sanat yapmıyorsunuz, insan yaşamlarından ve tarihten aşırı işlenmiş ürünler çıkarıyorsunuz ve bunu başkalarının onaylamasını bekliyorsunuz. Bu iğrenç” dedi.

Zelda Williams, yapay zekâ konusundaki rahatsızlığını daha önce de dile getirmiş, “Onay veremeyen oyuncuların yapay zekâ ile yeniden yaratılmak istenmesi ciddi bir sorun” sözleriyle bu teknolojinin etik boyutuna dikkat çekmişti.

Oscar ödüllü usta oyuncu Robin Williams, 11 Ağustos 2014’te California’daki evinde yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçının, Parkinson teşhisi konmasının ardından yaşadığı depresyon nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.