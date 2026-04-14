Zerrin Özer hastalığını açıkladı: 'Tek başıma yürüyemiyorum'

"Dünya Tatlısı", "Kıyamam" ve "Basit Numaralar" gibi unutulmaz eserlere imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, uzun süren sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatı ve ardından yaşadığı kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze’de tedavi gören Özer, lösemi ile mücadele eden meslektaşı Cansever için düzenlenen yardım gecesine katıldı.

"DENGEMİ ETKİLEDİ, TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM"

Geceye katılan ve yürümekte zorlandığı gözlenen 68 yaşındaki sanatçı, sahnede şarkılarını oturarak seslendirdi. Sağlık durumuna ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Özer, yaşadığı denge kaybının nedenini şu sözlerle anlattı:

"Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Bu durum dengemi çok etkiledi, maalesef artık tek başıma yürüyemiyorum."



"DÜNYADAN BİR HABERİM"

Sosyal izolasyona çekildiğini ifade eden usta isim, "Ben sürekli evimdeyim, dışarı çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim" dedi. Muhabirlerden İbrahim Tatlıses'in ameliyat olduğunu öğrenen Özer, meslektaşına geçmiş olsun dileklerini iletti. Gecede Yıldız Tilbe ile bir araya gelen sanatçı, o anları sosyal medyasından "Yıldız'ın yüreğimde yeri ayrıdır" notuyla paylaştı.