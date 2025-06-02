Zeynep BastıK '2025 Kayısı Güzeli' oldu!

Bir süredir eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık, sahne tarzı, açıklamaları ve sosyal medya içerikleriyle hayranlarının ilgisini toplamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette “Yaşayan en seksi Türk kadını” seçilen Bastık, bu yorumlara esprili bir dille yaklaşmış ve “Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum” demişti.

"2025 KAYISI GÜZELİ" SEÇİLDİ

Zeynep Bastık bu kez de Mut ilçesinde düzenlenen etkinlikte “2025 Kayısı Güzeli” seçildi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı, teşekkür mesajıyla birlikte şu ifadeleri kullandı:

“Beni dün gece 2025 Kayısı Güzeli seçen Mut halkına, güzel yüzlü ve misafirperverliğiyle bizi en güzel şekilde ağırlayan belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Hepinizle tanıştığıma çok mutlu oldum.”



