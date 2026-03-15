Güçlü kadınlara adanmış bir koleksiyon: Tayfun Kaba, Paris podyumunda

Yeni kuşak Türk tasarımcılar uluslararası moda sahnesinde giderek daha görünür hale geliyor.

Bu tasarımcılardan önemli bir isim Tayfun Kaba da Paris’te gerçekleştirdiği defileyle “L’abeille (Arı)” adlı yeni koleksiyonunu moda dünyasına sundu.

Güçlü kadınlardan ilham alan koleksiyon; zarafet, modern şıklık ve couture tasarım anlayışını bir araya getiren silüetleriyle dikkat çekiyor.

Doğanın üretkenliğini ve kolektif gücünü simgeleyen arı metaforu, koleksiyonun ilham kaynağı olarak güçlü kadın kimliğini estetik ve zamansız bir yorumla podyuma taşıyor.

"8 MART" VURGUSU

Defilede özellikle işlemeli gece elbiseleri, korse detaylı elbiseler, akışkan saten ve şifon kumaşlar ön planda. Tayfun Kaba’nın Paris podyumunda kadın gücüne adadığı koleksiyonun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşmesi defileye ayrı bir anlam kattı.

Kolektif dayanışmayı merkezine alan defilenin açılışını Zeynep Bastık, kapanışını ise Didem Soydan gerçekleştirdi.