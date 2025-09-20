Kolej ruhu sokaklarda: 2025 sonbaharında preppy dönüşü

Birer yetişkin olsak da zaman zaman lise ve üniversite yıllarımıza dönmek, o günlerin heyecanını, geleceğe ilişkin umudumuzu ve gençlik enerjimizi yakalamak istiyoruz. İşte tam da bu nedenle, 2025 sonbaharında kolej şıklığı yalnızca kampüslerde değil, şehir sokaklarında da karşımıza çıkıyor. Kolej detaylarının modern dokunuşlarla birleştiği bu stil, genç ve enerjik bir hava yaratıyor. İster nostaljik parçaları sevin, ister trend kombinlerle tarzınızı öne çıkarın; bu sezon kolej ruhunu sokakta siz de hissedebilirsiniz!

KOLEJ MODASININ YOLCULUĞU

Kolej modası, 1910-1930’larda ABD’deki “Ivy League” olarak anılan Harvard, Yale, Princeton gibi prestijli üniversitelerde doğdu. Bu üniversitelerdeki öğrenciler, okul üniforması gibi ama tamamen resmi olmayan bir stil geliştirdi: Blazer ceketler, kravatlar, loafer ayakkabılar, polo yakalar... Bu görünüm “preppy” olarak adlandırıldı. “Preppy” terimi, İngilizce “preparatory school” yani “hazırlık okulu” kelimesinden türetildi ve bu kültürün giyim tarzını tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Ivy League okullarına girmek bir prestij sembolüydü. Bu okullardaki öğrencilerin giyim tarzı, Amerikan gençliği için “başarı, disiplin ve saygınlık” imajıydı. Ralph Lauren ve Brooks Brothers gibi markalar, bu dönemde kolej stilini yaygınlaştırdı. 1960’lar ve 1970’lerde İngiltere’de Oxford ve Cambridge öğrencilerinin stil kodlarıyla Amerikan preppy tarzı birleşti. Pileli etekler, kolej atkıları, blazerlar, Oxford ayakkabılar ve denim kombinleri Avrupa gençliği arasında popülerleşti. 1980’lerde bu akım öncü markalar tarafından küresel pazara taşındı.

Varsity ceketler, polo gömlekler, chino pantolonlar sadece öğrencilerin değil, sokak modasının da parçası oldu. 2000’lerde popüler kültürün etkisiyle bu akım hızlı bir yükselişe geçti. “Clueless” (1995),“Gossip Girl” (2007) gibi filmler ve diziler kolej modasını gençlik ikonlarıyla özdeşleştirdi. Gossip Girl dizisindeki Blair Waldorf’un pileli etekleri, dizüstü çorapları ve saç bantları yeni nesil için preppy’nin yeniden keşfi oldu. 2020 sonrası nostalji trendleriyle beraber “kolej” stili yeniden popüler oldu. 2025 sonbaharında da sokak modasında “kolej” tarzı güçlü bir şekilde öne çıkıyor.