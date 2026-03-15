Moda, Panorama'nın radarında

15.03.2026 10:31:00
Haber Merkezi
Genç tasarımcı kardeşler Bilge Boynukısa ve Begüm Boynukısa’nın kurduğu Bienbie, moda ile müziğin kesişiminden doğan tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor. Güçlü omuz detayları, bele oturan kesimler ve farklı materyallerin birleşimiyle şekillenen ilk koleksiyon, genç tasarımcıların özgün estetik dilini ortaya koyuyor.

Genç tasarımcılarla tanışmak ve onların yaratıcı dünyalarına tanıklık etmek moda sektöründe beni en heyecanlandıran anlardan biri.

Bu ay radarımda, tasarım dilleriyle dikkat çeken iki kadın tasarımcı var. Genç yaşta, cesaretle markalarını kuran iki kardeş Bilge ve Begüm Boynukısa’nın yarattığı Bienbie, moda ile müziğin kesiştiği bir yaratım sürecinden doğuyor.

ÖNE ÇIKAN GÜÇLÜ FORMLAR

Müzikal kavramların ritmi, temposu ve duygusu silüetlerine ve tasarım detaylarına yansırken tasarımlarında bedeni saran, hareket hissi yaratan güçlü formlar öne çıkıyor.

Ceket ve paltolarda geniş omuzlar, bele oturan kesimler ve farklı materyallerin bir arada kullanımıyla oluşturulan tasarımlar, genç tasarımcıların kendilerine özgü estetik dilini şimdiden ortaya koyuyor.

İlk koleksiyonlarıyla iddialı bir tasarım dilinin habercisi olarak radarıma güçlü bir giriş yapıyor.

