Moda Sözlüğü

- Oxford ayakkabılar: 19. yüzyılın başında Oxford Üniversitesi öğrencileri tarafından tercih edilerek ün kazandı ve bugünkü adını aldı. Bilekten aşağıda bağcıklı tasarımı sayesinde dönemin yüksek botlarından ayrılan Oxford, kısa sürede hem şıklığı hem de rahatlığıyla Avrupa’ya yayıldı. Başlangıçta erkeklere özgü kabul edilse de 20. yüzyıldan itibaren kadın modasında da yer edindi. Bugün hâlâ zamansız ve klasik ayakkabı modellerinin başında geliyor.

- Loafer: Loafer ayakkabılar, 20. yüzyılın başında Norveç balıkçı ayakkabılarından esinlenerek tasarlandı ve kısa sürede Amerika’da popüler oldu. Bağcıksız, kolay giyilip çıkarılabilen bu rahat model, özellikle 1930’larda üniversite öğrencileri arasında benimsendi. Bugün loafer, hem klasik hem de günlük kombinlere uyum sağlayan zamansız bir parça.

- Varsity Ceket: Varsity ceket, ilk kez 1865’te Harvard Üniversitesi beyzbol takımının üniforması olarak ortaya çıktı. Takımın baş harfi “H”nin işlenmesiyle doğan bu ikon, zamanla Amerikan kolej spor kültürünün sembolü oldu. 20. yüzyıl ortalarından itibaren moda dünyasına taşınan varsity ceket, deri kolları, kontrast renkleri ve büyük harf işlemeleriyle sokak stilinin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

- Chino Pantolon: Chino pantolon, kökenini 19. yüzyılda İspanya-Amerika Savaşı sırasında Filipinler’de giyilen askeri üniformalardan alır. Pamuklu ve hafif kumaştan üretilen bu pantolonlar, 20. yüzyılın ortalarında Amerikan kolej gençliği tarafından benimsenerek preppy stilin simgelerinden biri haline geldi. Rahat kesimi ve zamansız görünümüyle chino pantolon, bugün hem kampüs modasında hem de şehir stilinde şıklığın konforla birleştiği parça olarak öne çıkıyor.

- Rugby Polo: Rugby Polo, kökenini İngiltere’deki rugby sporundan alan, uzun kollu, kalın pamuklu kumaştan üretilen ve beyaz, sert, kontrast yakasıyla öne çıkan polo gömlek türüdür. Renk blokları ve geniş şerit/ çizgi desenleriyle tanınan bu parça, 20. yüzyıldan itibaren kolej stilinin ikonik parçaları arasına girmiştir.

- Blazer Ceket: Blazer ceket, 19. yüzyılda İngiliz üniversite takımlarının ve yat kulüplerinin üniforması olarak doğdu. Klasik takım cekete göre daha spor ve rahat bir kesime sahip olan blazer, altın düğmeleri ve tek renk kumaşıyla öne çıkar. Günümüzde hem kadın hem erkek giyiminde, jean’den pileli eteğe kadar farklı parçalarla kombinlenerek zamansız şıklığın anahtar parçalarından biridir.