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Tarih podyuma taşındı: Dülük Antik Kenti'nde göz kamaştıran 'Mitoloji ve Sürrealizm' defilesi!

Tarih podyuma taşındı: Dülük Antik Kenti'nde göz kamaştıran 'Mitoloji ve Sürrealizm' defilesi!

4.06.2026 17:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tarih podyuma taşındı: Dülük Antik Kenti'nde göz kamaştıran 'Mitoloji ve Sürrealizm' defilesi!

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin defilesi, Dülük Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
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GAÜN ile Şehitkamil Belediyesince "Moda Haftası" kapsamında "Cosplay ve Sürrealizm Defilesi" etkinliği düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin mitolojik ve kültürel değerlerden esinlenerek tasarladıkları kıyafetler, Dülük Antik Kenti'nde sunuldu.

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, antik kentin çok önemli bir tarihi değer olduğunu ve burayı dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını söyledi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Ebru Çoruh, tasarımcı adaylarının aylarca süren çalışmalarının ardından bu defileyi düzenlemekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Programa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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