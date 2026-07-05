Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezuniyet defilesi gerçekleşti: Geleceğin tasarımcıları ödüllendirildi

Vakko ESMOD Moda Akademisi'nin 2026 mezuniyet defilesinde, geleceğin tasarımcıları ilk koleksiyonlarını moda dünyasıyla buluşturdu.Üç yıllık Moda Tasarımı ve Yaratımı Programı'nı tamamlayan öğrenciler, tüm yıl üzerinde çalıştıkları yaratıcı tasarımları paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Birbirinden farklı her bir koleksiyon; kişisel hikâyelerden kültürel referanslara, sürdürülebilirlikten çağdaş yaşam biçimlerine uzanan çeşitli temaları ele aldı. Zanaat, teknik beceri ve yaratıcılığı bir araya getiren tasarımlar, öğrencilerin özgün bakış açılarını ve geleceğin moda anlayışına dair yorumlarını ortaya koydu.





“MODANIN GELECEĞİ, YARATICI, CESUR VE İYİ EĞİTİMLİ GENÇLERİN ELLERİNDE”

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, mezuniyet defilesinde yaptığı konuşmada modanın geleceğine yapılan en değerli yatırımın eğitim olduğunu belirtti. Hakko, bir moda markasının yalnızca tasarım ve üretimle değil, yaratıcı insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayarak da sektöre değer katması gerektiğini ekledi. "Son 13 yılda yetişen 1672 mezun, bizim için yalnızca bir sayı değil; Türk moda sektörüne kazandırılmış yüzlerce yeni profesyonel ve hikâye anlamına geliyor. Modanın geleceği, yaratıcı, cesur ve iyi eğitimli gençlerin ellerinde şekillenecek." diyerek moda eğitiminin önemini vurguladı.





1841 yılında Paris’te kurulan dünyanın ilk moda okulu ESMOD International Grup Başkan Yardımcısı Véronique Beaumont ise genç tasarımcılara hitaben yaptığı konuşmada, teknik ustalığın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Mükemmellik sadece teknik ustalıkta değil; duygu, deneyim ve zanaatkârlıkta yatıyor.Yapay zekâ yaratıcılığa hizmet edebilir ancak insan dokunuşunun yerini asla alamaz." sözleriyle geleceğin tasarımcıları için geliştirilmesi gereken önemli özellikleri paylaştı.





Defilenin ardından jürinin seçtiği 2026 Moda Akademisi ödülleri açıklandı.Yaratıcılık, tasarım yaklaşımı, teknik yetkinlik ve koleksiyon bütünlüğü kriterleri doğrultusunda değerlendirilen öğrenciler, törenin en prestijli ödüllerinin sahibi oldu.Vakko Jüri Özel Ödülü’nü moda tasarımı kategorisinde kazanan ikiz kardeşler Emir-Ege Abbasi’nin erkek koleksiyonları çağdaş ve yaratıcı tasarım diliyle defileyi izlerken benim de dikkatimi çekti. Defile sonrasında sohbet etme fırsatı yakaladığım Beaumont’a Abbasi kardeşlerin koleksiyonlarını ödül için seçmelerinin nedenini sordum. Beaumont, bu tercihini "Çünkü şu an gerçekleşen Milano ya da Paris Erkek Moda Haftası defilelerinde sergilenebilecek global vizyonda bir koleksiyon hazırlamışlar." sözleriyle açıkladı. ESMOD Uluslararası Grup Başkan Yardımcısının da belirttiği gibi günümüzde genç tasarımcıların sadece Türkiye’de değil globalde de ses getirecek özgün bir tasarım geliştirmeleri büyük önem taşıyor.