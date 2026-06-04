Yaz sıcaklarında serin tutan kumaşlar: Yazın hangi kumaşlar terletmez?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, gardıroplarda da yazlık rotasyon başladı. Ancak sadece açık renk giyinmek ya da ince kıyafetler seçmek serin kalmak için yeterli değil. Kıyafetlerin üretildiği ipliklerin yapısı, vücut ısısının dengelenmesinde ve terin emilmesinde en kritik rolü oynuyor.



Yanlış kumaş seçimi, vücudun nefes almasını engelleyerek hem bunalma hissine hem de çeşitli cilt problemlerine yol açabiliyor.

YAZIN GİYMENİZ GEREKEN EN SERİN KUMAŞLAR

Yaz modasında hem konforu hem de zarafeti yakalamak isteyenlerin yönelmesi gereken, nefes alabilen ve doğal liflerden üretilen kumaşlar şunlardır:

Keten: Yaz denince akla gelen ilk kumaş şüphesiz ketendir. Doğal lifli ve gözenekli yapısı sayesinde hava sirkülasyonu sağlar, vücuttaki nemi hızla emer. Çabuk kırışması onun doğal ve cool duruşunun bir parçasıdır.

Pamuk (Pamuklu Kumaşlar): Cildin nefes almasına izin veren pamuk, teri hızlıca absorbe eder. Özellikle şile bezi ve mermerşahi gibi geleneksel pamuklu dokumalar yaz ayları için idealdir.

İpek: Hafif ve yumuşak dokusuyla lüks bir serinlik hissi verir. Vücut ısısını dengede tutma özelliğine sahiptir ancak ter lekelerini gösterme riski olduğu için daha çok akşam şıklığında ve bol kesimlerde tercih edilmelidir.

Poplin: Genellikle pamuk liflerinden üretilen bu kumaş, sık ama ince dokumasıyla hem hafif hem de serin tutan bir yapıya sahiptir. Yazlık gömlek ve elbiselerin vazgeçilmezidir.

Tencel (Liyosel): Okaliptüs ağaçlarının liflerinden üretilen bu yeni nesil sürdürülebilir kumaş, ipeksi dokusu ve yüksek nem emici özelliğiyle yaz aylarının yükselen trendleri arasında yer alıyor.

YAZIN ASLA GİYMEMENİZ GEREKEN KUMAŞLAR

Sıcak havalarda şık görünmek uğruna sağlığınızdan olmamak için uzak durmanız gereken kumaşların başında polyester, naylon ve akrilik geliyor. Tamamen sentetik olan bu kumaşlar, plastik bazlı oldukları için hava geçirgenliğine sahip değildir. Isıyı vücuda hapseder, terlemeyi artırır ve kötü kokuya zemin hazırlar. Yazlık alışveriş yaparken kıyafetlerin iç etiketini mutlaka kontrol etmeli ve sentetik oranı yüksek ürünlerden kaçınmalısınız.