Artan fiyat ve tedarik sorunları nedeniyle eldeki otomobiller kıymetlendi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de yakın döneme kadar otomobil fiyatlarının stabil olması, gerek sıfır kilometre gerekse ikinci elde alternatiflerin bol olması nedeniyle, otomobil sahipleri genellikle araçlarını daha sık ya da erken değiştirme olanağına sahipti. Otomobil bakımına verilen önem olması gerekenin bir nebze altındaydı. Ancak son dönemde yaşanan fiyat patlaması ve tedarik sorunları piyasayı ciddi anlamda krize soktu. Tüketici elindeki otomobilin kıymetini bilmeye başladı. Çünkü elindeki aracın yenilenmesi ya da ciddi arızalanması artık maalesef küçük çaplı servet değerine ulaştı.

YETKİLİ SERVİS ÖNCELİK

Otomobil bakımının gereken düzeyde yapılmaması, aracın kondisyonu, kullanım ömrü gibi pek çok faktörü doğrudan etkiliyor. Aracın doğru ve zamanında bakımı kadar önemli konulardan biri de bakımının yetkili ya da yetkilendirilmiş servislerde yapılması. Bu sayede garantili ve güvenilir biçimde hizmet alabilir, aracın bakımı ile ilgili doğru müdahaleler yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca aracınızın bakımını yetkili servislerde yaptırmanız halinde bakım kaydı da oluşacaktır ve bu sayede ikinci el satış döneminde avantaj yaşarsınız.

Bakım sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de bozulan ekipmanın yerine tercih edeceğiniz ekipmanlar. Orijinal ya da üretici tarafından orijinal ikamesi olarak sunulan ekipman dışında ekipman kullanmanız yine aracın ekonomik ömrünü artırırken güvenli sürüş için de hayati önemdedir. Bu süreçte en çok karşımıza çıkan konulardan biri de sahtecilik. Ekonomik zorlukların da etkisiyle uygun fiyat arayışındaki tüketici maalesef sahte ürüne aldanabiliyor. Piyasada “çıkma” diye tabir edilen hasarlı araçlardan alınan ekipmanların aksesuar dışındaki ekipmanların kullanılması da yine güvenlik riski oluşturan önemli faktörlerden biri.