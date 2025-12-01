ATTO 2 rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de

Yeni nesil elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti.

4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip olan model, oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Bu ölçülere ek olarak 10.5 metrelik dönüş çapı ile dikkat çekiyor.

Önde konumlandırılmış 130 kW (177 beygir) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve ATTO 2’yi 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 7.9 saniyede ulaştırıyor. 45.12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehiriçi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor.

ATTO 2’nin her iki versiyonunda da eco, normal, spor ve kar sürüş modları kullanıcıların farklı yol ve hava koşullarına hızlıca uyum sağlamasına imkân tanıyor. ATTO 2 modeli de gelişmiş bir akıllı sesli asistan ile sunuluyor. Sistem, kullanıcıların klima, cam açma-kapama gibi birçok önemli fonksiyonu sesli olarak kontrol etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kablosuz şekilde aktive olan Android Auto ve Apple CarPlay, yolcuların kesintisiz bir bağlantı deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Aralık ayında Türkiye’deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1.529.000 TL, Comfort donanım versiyonu için ise 1.629.000 TL’lik özel lansman fiyatlarıyla otomobil severlerle buluşuyor.

EK GÜVENLİK SAĞLIYOR

KAPSAMLI güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunan ATTO 2, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklarıyla yüksek koruma sunuyor. Ayrıca Otonom acil fren sistemi (AEB), akıllı hız limiti kontrolü (ISLC), şerit takip asistanı (LSS), adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) ve akıllı hız sabitleme sistemi (ICC) ile sürüş güvenliğini her koşulda destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi (BSD), kapı açma uyarısı (DOW) ve geri manevra çapraz trafik uyarısı (RCTB) ise sürücünün çevresel farkındalığını artırarak hem şehiriçi hem de uzun yol sürüşlerinde ek güvenlik sağlıyor.