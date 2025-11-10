BYD Sealion 7 ve ATTO 2 ile elektrikli SUV ailesini genişletiyor

BYD, Türkiye’de ürün gamını yüzde 100 elektrikli sportif D-SUV modeli BYD Sealion 7 ile genişletiyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra, 390 kW gücündeki dörtçeker seçeneğiyle öne çıkan model, kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak.

Sealion 7’nin Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 7.8 saniyede ulaşıyor. 71.8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sunan model, günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da yüksek verimlilik sağlıyor. Model 10.25 inç dijital gösterge paneli, 15.6 inç dönebilen bilgi-eğlence ekranı, 360 derece kamera, çift bölgeli klima, 50W kablosuz şarj, ısı pompası ve UV/ısı korumalı camlarıyla öne çıkıyor.

Hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, hafızalı yan aynalar ve ambiyans aydınlatma konforu artırırken ayakla açılabilir elektrikli bagaj kapağı ve Head-Up Display pratikliği ön plana çıkarıyor. Dış tasarımda 20 inç jantları, iç mekânda ise Nappa deri koltukları Sealion 7’nin şıklığını vurgularken gelişmiş iTAC çekiş kontrol sistemi de modeli güvenlik açısından farklı bir konuma taşıyor. Araçta verimliliğe odaklanan “Eco”, günlük sürüşler için “normal”, çevik bir sürüş için “spor” ve kaygan yüzeylerde maksimum çekişi elde etmek için “kar” olmak üzere dört sürüş modu yer alıyor. Modelin 160 kW’lık Design versiyonu 2.389.000 TL, 390 kW’lık Excellence donanım versiyonu ise 3.939.000 TL kasım ayına özel lansman fiyatları ile satışa sunuluyor.

BYD ATTO 2: ŞEHİRİÇİ SUV DENEYİMİNİ YENİDEN TANIMLIYOR

Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak ATTO 2, 12.8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj ünitesi, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Önde konumlandırılmış 130 kW (177 beygir) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve aracı 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 7.9 saniyede ulaştırıyor. 45.12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre menzil sağlıyor. Model, Otonom acil fren sistemi, akıllı hız limiti kontrolü, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme sistemi ve akıllı hız sabitleme sistemi ile sürüş güvenliğini destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi, kapı açma uyarısı ve geri manevra çapraz trafik uyarısı ise hem şehiriçi hem de uzun yol sürüşlerinde ek güvenlik sağlıyor.