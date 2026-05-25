Dacia Logan 13 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor

Dacia, Türkiye otomotiv pazarındaki ürün gamını genişleterek efsanevi sedan modeli Logan’ı 13 yıllık bir aranın ardından yeniden tüketicilerle buluşturuyor. 1 Haziran 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda yerini alacak olan yeni Logan, lansmana özel 1 milyon 580 bin TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

ÜRETKENLİK VE TASARIMDA YENİ NESİL

Yeni Logan; piksel tasarımlı ön ızgarası, karakteristik ters T şeklindeki far imzası ve modern çizgileriyle markanın güncel kimliğini taşıyor. 1,85 metrelik genişliği ve 22 santimetrelik arka diz mesafesiyle ferah bir yaşam alanı sunan model, 628 litrelik bagaj hacmiyle de segment standartlarının üzerine çıkıyor. Ayrıca araç içi modülerliği artıran “YouClip” sistemi, telefon tutucu ve askı gibi aksesvarlarla kullanıcı deneyimini kişiselleştiriyor.

Yeni Logan, performans ve ekonomiyi birleştiren iki motor seçeneğiyle geliyor. İlki, Eco-G 120 (EDC) 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motor, çift kavramalı otomatik şanzıman ile 120 beygir güç sunuyor. LPG ve benzini birleştiren sistem, 50 litrelik depo kapasitesiyle 1.500 kilometreye varan menzil vaat ediyor. Bu teknoloji, dizel veya benzinli rakiplerine göre yüzde 50’ye varan yakıt maliyeti avantajı sağlıyor. İkinci motor ise TCe 100b. 1.0 litrelik turbo benzinli motor ise 100 beygir güç ve 200 Nm tork ile 6 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.

Yeni Logan; otomatik acil durum freni, yaya ve bisikletli algılama, sürücü dikkat uyarısı ve opsiyonel kablosuz şarj gibi donanımlarıyla güvenlik ve konforu standart olarak sunuyor.