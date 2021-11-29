Ford Otosan’dan hafif mobilite girişimi: ‘Rakun’

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Günümüzde hızla yükselen e-ticaret ve mobilite trendine yönelik müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkan Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ü tanıttı. Yokuş çıkma yeteneğinin özellikle elektrikli motorlarda önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak geliştirilen Rakun Pro2 ve Pro3 yenilikçi elektrikli motor teknolojisiyle gücü doğru şekilde tekerleklere ileterek, özellikle İstanbul’un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. Üç tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal iki teker gibi manevra kabiliyetine sahip bulunuyor. Pro2 ve Pro3’te bulunan 5 kW/h’lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile rahat ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret AŞ sorumlu olacak.

Günümüzde, pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti: “Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, dörtten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu.”

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse de pandemi ile birlikte ticarette yepyeni bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Rakun Mobilite AŞ Genel Müdürü Eren Atlı, “Rakun Pro iki ve Pro üç ile işletmeler verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkânı bulacak. Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız” dedi.

SUV SINIFININ ÖNCÜLERİNDEN SUZUKİ’DEN BEKLENEN HAMLE

Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’un dünya prömiyerini online bir tanıtım ile gerçekleştirdi. Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, S-Cross, hafif hibrit motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performansı, Allgrip 4x4 çekiş sistemi, en güncel güvenlik donanımları ile yeniden doğdu. Araç 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motoruyla hem gücü hem de verimliliği en üst düzeyde sunmayı başarıyor.

YALIN VE KULLANIŞLI İÇ MEKÂN

Güçlü bir dış görünüme sahip olan yeni S-Cross içeride ise zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Ortada sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar aracın SUV doğasını tamamlıyor. Apple CarPlay, Android Auto, sesli komut ve eller serbest Bluetooth görüşme olmak üzere en güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılarla ileri teknoloji iç mekânı kendine özgü bir hale getiriyor.

Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş modu ile araç tüm koşullarda en iyi performansı sunmayı başarıyor.

VERİMLİLİK VE PERFORMANS BİR ARADA

Yeni S-CROSS, yüksek torka sahip 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına yönlendirerek alt devirlerde yüksek tork üretimi sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken aynı zamanda verimliliği de en üst seviyede sunuyor. Yakıt verimliliğini daha da üst düzeyde sunabilmek için 48V hafif hibrit sistemle donatılan yeni S-Cross, normal sürüş koşullarında, elektromotorla içten yanmalı motoru destekleyerek yakıt tüketimini düşürüyor.

SINIRLI SAYIDA SKYWELL ET5, NFT OLARAK SATILACAK

Ulubaşlar Grubu şirketleri arasında yer alan Ulu Motor, Türkiye pazarına hızlı giriş yapan yeni yüzde yüz elektrikli otomobil markası SKYWELL ile bir ilki daha tüketici ile buluşturuyor. Sunduğu 8 yıl 150 bin km batarya garantisi, müşterilerinin ayağına gidecek servis ve mobil uygulama entegrasyonu ile adından söz ettirmeyi başaran ve henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden 100’ün üzerinde ön sipariş alan marka, “Benzersiz dijital varlık” NFT ile sınırlı sayıda aracını dijital sanat eserine dönüştürüyor. Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek bu işlem ile ülkemizde satışa sunulacak sınırlı sayıda SKYWELL ET5 eşsiz hale gelerek koleksiyon değeri kazanacak. Bu sayede durduğu yerde değeri her geçen gün katlanan bir otomobil halini alacak.

FRANSIZ DS LÜKS SEGMENTTE AĞIRLIĞINI HİSSETTİRİYOR

Otomobilde Fransız lüksünü temsil eden seçkin marka DS, Türkiye’deki beşinci showroomunu Antalya’da hizmete açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından temsil edilen markanın İstanbul’da iki, Ankara ve İzmir’deki showroomlarından sonra Antalya’nın lüks semti Lara’daki 500 metrekarelik iki katlı showroomu da üst düzey lüksten ödün vermeden en ileri teknoloji ile donatıldı.

“DS Automobiles Antalya” adıyla Akdeniz Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markanın Türkiye’deki yatırımları 2022 yıllarında farklı şehirlerde devam edecek. Markanın “lüks” stratejisine paralel olarak Antalya Lara’da açılan beşinci showroomunda, DS-7 beğenilere sunulurken, 2022 yılının Ocak ayından itibaren hibrit versiyonuyla birlikte zarif, güçlü bir hat çizgisine sahip olan DS 9 ile DS 4 de model gamı içindeki yerini alacak.

YENİLENEN CLS ARALIK AYINDA TÜRKİYE’DE

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2.0 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3.0 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3.0 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte aralık ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Türkiye’de satışa sunulan 265 beygirlik Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC AMG ve 330 beygirlik Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC AMG’ye ek olarak, 435 beygirlik Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, ürün gamının en sportif ve en özel versiyonu olarak öne çıkıyor.

Mercedes-AMG sürücüleri CLS’yi yeni nesil nappa deri direksiyon simidi ve bilinen AMG direksiyon simidi kumanda tuşları ile kontrol edebiliyor. CLS 53 4MATIC+, 435 beygir güç üretimi ile sportif performans ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. Entegre marş jeneratörü anlık olarak ek 22 beygir güç sağlarken 48 voltluk elektrik sistemini besliyor. Son derece hızlı vites değiştiren AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzıman, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistem ve AMG RIDE CONTROL+ havalı süspansiyon da dinamik sürüş deneyimine katkıda bulunuyor. CLS’nin verimli motorları 2.0 litre dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC yarı hibrit teknolojisiyle donatılıyor. Dört silindirli dizel motor, ikinci nesil entegre marş-alternatörü ve 48 Volt besleme ile donatılıyor. Motor 265 beygir güç ve 20 beygir anlık elektromotor desteğini kullanıma sunuyor. Fren enerjisi geri-kazanım sistemi dışında motoru stop eden “süzülme fonksiyonu” ile bu motor son derece verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrik sistemi ayrıca klima sistemi için bir elektrikli soğutucu kompresörün kullanılmasına olanak sağlıyor.