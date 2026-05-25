Ford ‘Ready-Set-Ford’ dönemini başlattı

Ford, Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artıracak yeni stratejisi “Ready-SetFord”u duyurdu. “İnşa Et, Heyecan Ver ve Maceraya Atıl” ilkeleriyle şekillenen vizyon; ticari araçlarda üretkenliği, binek araçlarda ise ralli mirasını merkeze alıyor.

11 yıldır Avrupa’nın ticari araç lideri olan Ford Pro, sadece araç satmakla kalmayıp, yazılım ve veri odaklı bir “üretkenlik ortağına” dönüşüyor. 1,2 milyondan fazla bağlantılı araçtan gelen verilerle, “Uptime Services” sayesinde arızalar yaşanmadan tespit ediliyor. Yeni “Bayi Filo Operasyonel Verimlilik Hizmeti” ile küçük işletmelerin onarım sürelerinde yüzde 50’ye varan kısalma hedefleniyor. Ayrıca, 8 ton birleşik kütle kapasiteli Ranger Super Duty ile zorlu görevler için profesyonel çözümler sunuluyor.

Ford, 2029’a kadar Avrupa’da beş yeni binek araç çıkaracak. Bunlar arasında global Bronco ailesinin yeni kompakt SUV üyesi, tamamen elektrikli küçük bir SUV, bir elektrikli hatchback ve ralli ruhu taşıyan iki crossover modeli yer alıyor.