Hyundai, emniyet kemeri sorunu nedeniyle 568 bin aracı geri çağırdı

Hyundai, ABD pazarında 2020-2025 yılları arasında satılan neredeyse tüm birinci nesil Palisade modellerini kapsayan büyük bir geri çağrı başlattı. Toplam 568.580 adet aracı etkileyen sorun, emniyet kemeri tokalarındaki bir üretim hatasından kaynaklanıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) raporuna göre, söz konusu araçlardaki birinci ve ikinci sıra yan koltuklardaki emniyet kemeri tokaları, toleranslar dışında üretilmiş bileşenlerden yapıldı. Bu hata, özellikle soğuk havalarda tokaların iç kanalında sürtünmeye neden olarak, kemer dilinin tam olarak kilitlenmesini engelleyebiliyor.

Kemer yeterince "klik" sesi çıkarsa da tam olarak kilitlenmemiş olabilir. Bu da bir kaza anında kemerin görevini yapamayarak, ciddi yaralanma riskini artırabilir. Özellikle ailelerin tercih ettiği bir model olan Palisade'de, arka koltuktaki çocukların kemerin güvenliğini kontrol etmemesi riski daha da ciddi boyutlara taşıyor.

Hyundai, konuyla ilgili 546 şikayet aldığını bildirmesine rağmen, bu sorunun neden olduğu herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm vakası kayda geçmemiş.

Hyundai, araç sahiplerinin aracı kullanmaya devam edebileceğini ancak emniyet kemerlerini takarken "hızlı ve direkt bir hareketle" takmalarını ve taktıktan sonra kemeri çekerek sıkıca kilitlendiğinden emin olmalarını tavsiye ediyor.

İlgili tüm araç sahipleri, garantisi bitmiş olsa dahi, bu sorun için ücretsiz olarak Hyundai yetkili servislerinde gerekli kontrolden geçirilecek ve tokalar gerekirse değiştirilecek.