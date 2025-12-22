‘Made in EU’ tanımı Türkiye sanayisinin geleceği için önemli

Avrupa Komisyonu, Avrupa otomotiv sanayisini temiz ve rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan kapsamlı bir politika paketini kamuoyu ile paylaştı. Otomotiv paketi, Avrupa Birliği’nin (AB) emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak yolunda önemli esneklikler sağlarken batarya üretimini güçlendirmek için destekler ve üretim süreçlerini kolaylaştıracak idari yükün azaltılması gibi önemli önlemler içeriyor. Pakette ayrıca AB’de üretilen küçük elektrikli araçlara yönelik önemli teşvikler yer alıyor. Avrupa otomotiv sanayisinin dönüşümünü hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen paket kapsamında birçok alanda atıfta bulunulan “Made in EU – AB’de üretilmiştir” vurgusu korumacı bir çerçeve çizerken Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatı ve dış ticaret dengesi açısından önemli riskleri ön plana çıkartıyor.

İHRACATIN BÜYÜĞÜ AVRUPA’YA

Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 17 pay ile sektörel bazda en yüksek ihracatı gerçekleştiren otomotiv sanayisi, ihracatının yüzde 60’dan fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiriyor. Bu nedenle otomotiv paketi Türk otomotiv sanayisi ve ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, açıklanan paket ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Şubat ayında açıklanan temiz sanayi mutabakatı ve mart ayında açıklanan otomotiv sanayi eylem planı ardından dün açıklanan Otomotiv paketi, AB’nin bu konudaki istikrarlı duruşunun bir göstergesi oldu. Gümrük Birliği'nin 30 yıla yakın süredir geliştirdiği AB ile Türkiye arasındaki kuvvetli entegrasyon ile tüm tedarik zinciri yıllar içerisinde bütüncül bir yapıya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla AB’de açıklanan politikalar otomotiv sanayimiz ve ekonomimiz için hayati önem taşıyor.”

OSD Başkanı Eroldu, bir süredir dikkat çekmekte oldukları “Made in EU” yaklaşımının otomotiv paketinde emisyon azaltım hedefleri, küçük elektrikli araç üretimi ve satışı, kurumsal araç filolarının yenilenmesi gibi birçok teşvik alanında ön koşul olarak vurgulanmasından endişe duyduklarının altını çizdi.