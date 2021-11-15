Otomobil dünyasından çok konuşulacak iddia: BMW yalanladı, Audi açık kapı bıraktı
BMW, Automobilwoche'de yer alan McLaren Automotive'i almakla ilgilendikleri haberini yalanlarken Volkswagen'in sahibi olduğu Audi; firma adı vermeden işbirliği fırsatlarına açık olduklarını açıkladı.
Almanya'nın otomobil haber kuruluşlarından Automobilwoche dün yaptığı haberde kaynaklarını açıklamadan iki otomobil üreticisinin İngiliz McLaren Automative'i satın almakla ilgilendiklerini yazmıştı.
Automobilwoche'nin haberinde Audi'nin şirketin Formula 1 birimini almakla da ilgilendiği bilgisi yer almıştı.
BMW'den Reuters'a yapılan açıklamada sözkonusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Audi ise farklı işbirliği fırsatlarının değerlendirildiğini açıklarken McLaren ile ilgili net bir ifadede bulunulmadı.
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