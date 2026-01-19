Peugeot’dan rekor yılı

Otomotivde yenilikçi teknolojileri ve dikkat çeken tasarımı, sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Marka, 2025 yılını Türkiye’de 86 bin 459 adetlik satışla geride bıraktı ve kendi tarihi rekorunu kırdı. 2025 yılını performans modu olarak tanımlayan Peugeot Türkiye’nin marka direktörü Gupse Kaplan, “Gerçekleştirdiğimiz 86 bin 459 adetlik rekor satış, bizi Peugeot dünyasında çok güçlü bir konuma taşıdı. Türkiye olarak biz, en fazla Peugeot’nun satıldığı 3’üncü ülke olarak yılı tamamladık” dedi. Türkiye’de toplam SUV pazarında ikinci marka olduklarını ifade eden Gupse Kaplan, “Yılı 58 bin 377 adetlik SUV satışı ve yüzde 8,7’lik pazar payı ile ikinci sırada tamamladık. 408 modelimiz bu yıl da bizi Peugeot dünyasında lider konumda tutmaya devam etti. 2023 ve 2024 yılının ardından 2025 yılında da dünyada en çok 408 satan ülke Türkiye oldu. Hafif ticari araç pazarının en sevilen modelleri arasında yer alan Rifter, yılı 18 bin 154 adet satışla tamamladı. Rifter elde ettiği yüzde 20.1’lik segment payıyla ikinci sırada yer aldı” diye konuştu.